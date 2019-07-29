В Нижнем Тагиле закрыли детский палаточный лагерь на горе Белой
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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После прокурорской проверки на горе Белой в Нижнем Тагиле закрыли палаточный лагерь на четыре палатки, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Во время проверки в лагере были выявлены нарушения противопожарной безопасности. Вице-мэр города по социальной политике Валерий Суров пояснил, что закрытие не связано с нарушениями. По его словам, лагерь закрыли в связи с непогодой и сильными дождями.
Спортивный лагерь на горе Белой состоит из четырех палаток, рассчитанных на 12 детей и одного тренера. Проверки в Нижнем Тагиле прошли в связи с пожаром, произошедшем в Хабаровском крае. 23 июня во время пожара в палаточном лагере погибли четверо детей.
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