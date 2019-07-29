В Свердловской области назначен новый зампрокурора
Сегодня, 13:46ОбществоФото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Генеральный прокурор России назначил на должность заместителя прокурора Свердловской области Андрея Николаевича Оброка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
45-летний Андрей Оброк в 1995 году работал помощником следователя, затем стал следователем Шадринского межрайонного прокурора Курганской области. С 1996 до 2002 года он был старшим помощником межрайонного прокурора.
В 2006 году Оброк стал прокурором Кургана, с 2015 года был назначен начальником уголовно-судебного управления прокуратуры Челябинской области. С 2017 года занимал должность зампрокурора области.
С 29 июля 2019 года Андрея Оброка представили коллективу аппарата прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей