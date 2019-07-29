Жителю Екатеринбурга почтой прислали 1 кг наркотиков из Китая
Сегодня, 11:28ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
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Посылку задержали таможенники. В посылке из Китая они обнаружили 1 килограмм синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба таможни.
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В посылке находился пакет с неизвестным порошком, который привлек внимание сотрудников таможенного поста. После экспертизы выяснилось, что там находилось несколько наименований синтетических наркотических веществ.
Получатель посылки был задержан, за контрабанду запрещенных веществ ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Начальник Кольцовской таможни Анатолий Тимощенков отметил, что из-за большого количества спецслужб в аэропортах злоумышленники все чаще пытаются отправлять наркотики посредствам почты.
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