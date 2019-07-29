Жителю Екатеринбурга почтой прислали 1 кг наркотиков из Китая

В посылке находился пакет с неизвестным порошком, который привлек внимание сотрудников таможенного поста. После экспертизы выяснилось, что там находилось несколько наименований синтетических наркотических веществ.

Получатель посылки был задержан, за контрабанду запрещенных веществ ему грозит до 20 лет тюрьмы.