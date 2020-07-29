Дети из захваченного Среднеуральского монастыря лишатся возможности сдавать ЕГЭ

Данная ситуация связана с тем, что лишенный сана Сергий (Николай Романов) захватил обитель. Соответственно, пока ситуация в церковном учреждении не нормализуется, и туда не вернутся профессиональные педагоги в лице игуменьи Варвары (Крыгиной) и монахини Нины (Крыгиной), детей некому будет обучать.

Отмечается, что дети, которые живут в монастыре, формально находились на домашнем обучении, а выпускные экзамены сдавали в Свято-Симеоновской православной гимназии. Обычно около 10-15 подростков ежегодно проходили итоговую аттестацию.

В епархии напомнили, что ответственность за обучение детей, находящихся в монастыре, несут родители и опекуны, выбирающие форму обучения, в соответствии со статьей 17 главы 2 закона «Об образовании в РФ».