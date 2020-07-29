Дорожники показали, как устраняют последствия ливня в Нижнем Тагиле

Дежурная бригада МУП «Тагилдорстрой» после ливня приступила к устранению последствий. Дорожники очистили забитые колодцы для того, чтобы вода с дорог ушла.

Зачастую, ливневые колодцы забивает листьями и землей, как на проспекте Строителей, рассказали в «Тагилдорстрое».

Видео Видео: МУП "Тагилдорстрой"

По их словам, были освобождены от воды проезжие части на проспектах Строителей и Ленина, улицах Островского, Серова, Первомайской. Также сегодня кусками сошел асфальт на улице Береговая-Краснокаменская (съезд с улицы Победы).

Вот что бывает, если дороги вовремя не ремонтировать. Старый растресканый асфальт смыло большим потоком, сообщили дорожники.