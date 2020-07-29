Дорожники показали, как устраняют последствия ливня в Нижнем Тагиле
Сегодня, 21:21ОбществоФото: группа МУП "Тагилдорстрой" во "Вконтакте"
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Сегодня в Нижнем Тагиле после сильных ливней затопило дороги. Дорожники показали, как устраняют последствия непогоды.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дежурная бригада МУП «Тагилдорстрой» после ливня приступила к устранению последствий. Дорожники очистили забитые колодцы для того, чтобы вода с дорог ушла.
Зачастую, ливневые колодцы забивает листьями и землей, как на проспекте Строителей, рассказали в «Тагилдорстрое».
Видео
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Видео: МУП "Тагилдорстрой"
По их словам, были освобождены от воды проезжие части на проспектах Строителей и Ленина, улицах Островского, Серова, Первомайской. Также сегодня кусками сошел асфальт на улице Береговая-Краснокаменская (съезд с улицы Победы).
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Вот что бывает, если дороги вовремя не ремонтировать. Старый растресканый асфальт смыло большим потоком, сообщили дорожники.
В «Тагилдорстрое» пояснили, что ночью уберут куски с дороги, а в сухую погоду займутся восстановлением покрытия.
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