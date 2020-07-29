Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 20 тысяч

Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 20 157 случаев COVID-19.

Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 175 новых случаев заражения.

По данным оперативного штаба на 28 июля, свердловские медики вылечили 15 635 пациентов, 624 из которых — за последние сутки.

На данный момент в стационарах находятся 711 пациентов. 137 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 124 человека в реанимации, в том числе 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Скончались за сутки восемь свердловчан, всего — 251.