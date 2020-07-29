Количество заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 20 тысяч
Сегодня, 13:29ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки было зарегистрировано 223 новых случая инфицирования COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии официально подтверждено 20 157 случаев COVID-19.
Наибольшее количество инфицированных наблюдается в Екатеринбурге, где за последние сутки было подтверждено 175 новых случаев заражения.
По данным оперативного штаба на 28 июля, свердловские медики вылечили 15 635 пациентов, 624 из которых — за последние сутки.
На данный момент в стационарах находятся 711 пациентов. 137 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 124 человека в реанимации, в том числе 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Скончались за сутки восемь свердловчан, всего — 251.
В целом в России коронавирусом инфицированы 620 333 человек, 13 673 из которых скончались.
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