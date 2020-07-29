«Мне предоставлен сортир». Жена свердловского депутата Шипулина ответила подписчикам
Сегодня, 12:51ОбществоФото: личная страница Луизы Шипуиной в Instagram
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Жена депутата Госдумы спортсмена Антона Шипулина в видеозаписи, опубликованной на своей странице в социальной сети Instagram, грубо ответила подписчикам, которые в комментариях рассказывали ей о плохих условиях в российских больницах.
Сюжеты: Коронавирус
Послушайте, хватит мне писать, что у вас в каком-то там городе нет в больницах сортира! Я в этом не виновата. Извините, у меня есть, мне предоставлен сортир. Уж простите! заявила Луиза Шипулина.
Напомним, вчера стало известно, что уральский депутат Государственной думы и бывший биатлонист Антон Шипулин рассказал, что вся его семья, кроме сына, заразилась коронавирусом, а его супруга попала в больницу.
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