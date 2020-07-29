СК требует лишить мандата свердловского депутата из-за дела о мошенничестве
Сегодня, 20:44ОбществоФото: ideputat.er.ru
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Следственный комитет требует лишить мандата депутата Асбестовского ГО Евгению Смирнову, пишет «АиФ».
Представление от СК поступило председателю думы Асбестовского городского округа Ольге Щаповой. Смирнову обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Присвоение и растрата». Уголовное дело было возбуждено 15 мая 2019 года. Предметом хищений явились бюджетные средства на сумму 3 млн рублей. Отмечается, что Смирнова по сей день является депутатом.
Депутат Асбестовского ГО Наталья Крылова заявила, что лишить Смирнову мандата в ближайшее время будет невозможно. Из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в городе заседание думы было отменено.
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