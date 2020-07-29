СК требует лишить мандата свердловского депутата из-за дела о мошенничестве

Представление от СК поступило председателю думы Асбестовского городского округа Ольге Щаповой. Смирнову обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Присвоение и растрата». Уголовное дело было возбуждено 15 мая 2019 года. Предметом хищений явились бюджетные средства на сумму 3 млн рублей. Отмечается, что Смирнова по сей день является депутатом.