Современный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжег «будущее»
Сегодня, 08:42ОбществоФото: страница Тимофея Ради "Вконтакте"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Современный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя создал и сжег очередной арт-объект под названием «будущее», сообщается на его личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
Радя выложил крупными английскими буквами в поле слово «future», что означает «будущее», а затем сжег свое творение.
Смысл арт-объекта Тимофей Радя не разъяснил, сопроводив пост в социальной сети лишь подписью: «Огонь должен жечь». Он также добавил, что данная работа выполнена совместно с фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival.
Напомним, не так давно уличные художники Екатеринбурга нарисовали на асфальте перед вузами города граффити о бессмысленности, по их мнению, получения образования.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей