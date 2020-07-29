Современный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя сжег «будущее»

Радя выложил крупными английскими буквами в поле слово «future», что означает «будущее», а затем сжег свое творение.

Смысл арт-объекта Тимофей Радя не разъяснил, сопроводив пост в социальной сети лишь подписью: «Огонь должен жечь». Он также добавил, что данная работа выполнена совместно с фестивалем документального кино о новой культуре Beat Film Festival.