Свердловская прокуратура наказала Куйвашева из-за ситуации с лесными пожарами
На контроле органов прокуратуры находится ситуация по локализации и ликвидации природных пожаров в лесах Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
На территории области по состоянию на 28 июля специалистами зарегистрированы 467 возгораний на площади 6 916 гектаров.
В связи с недостаточной переброской сил и средств пожаротушения для локализации и ликвидации крупных пожаров, прокуратура области внесла представления губернатору региона Евгению Куйвашеву и начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву.
Кроме того, прокуратура направила информацию заместителю руководителя Рослесхоза в целях оказания содействия региональным властям в координации их действий и тушении лесных пожаров, а также объявила предостережение Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.
Напомним, на территориях Пелымского и Ивдельского городских округов действуют 12 пожаров на площади 1610 гектаров, в том числе на территории заповедника «Денежкин камень».