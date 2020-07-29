Свердловская прокуратура наказала Куйвашева из-за ситуации с лесными пожарами

На территории области по состоянию на 28 июля специалистами зарегистрированы 467 возгораний на площади 6 916 гектаров.

В связи с недостаточной переброской сил и средств пожаротушения для локализации и ликвидации крупных пожаров, прокуратура области внесла представления губернатору региона Евгению Куйвашеву и начальнику ГУ МЧС России по Свердловской области Виктору Теряеву.

Кроме того, прокуратура направила информацию заместителю руководителя Рослесхоза в целях оказания содействия региональным властям в координации их действий и тушении лесных пожаров, а также объявила предостережение Министру природных ресурсов и экологии Свердловской области о недопустимости нарушений природоохранного законодательства.