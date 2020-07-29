Свердловский облсуд изменил приговор экс-депутату гордумы Екатеринбурга Кагилеву

В марте этого года Кагилев был приговорен к семи годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии строгого режима. При этом ему запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной службе.

Свердловский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил в силе только срок заключения в колонии, убрав дополнительное наказание.