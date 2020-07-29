Свердловский облсуд изменил приговор экс-депутату гордумы Екатеринбурга Кагилеву
Сегодня, 17:20ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывшему депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Кагилеву свердловским областным судом был изменен приговор по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
Сюжеты: Екатеринбург
В марте этого года Кагилев был приговорен к семи годам тюрьмы с отбыванием срока в колонии строгого режима. При этом ему запретили в течение пяти лет занимать должности на государственной службе.
Свердловский областной суд по результатам рассмотрения апелляции оставил в силе только срок заключения в колонии, убрав дополнительное наказание.
Напомним, Олега Кагилева осудили за получение взятки в размере 6,6 миллионов рублей. По версии следствия, будучи главой управления капитального строительства региона, предложил директору строительной компании принять участие в конкурсе на строительство СК «Синегорец». За победу в конкурсе он попросил откат. Подрядчик стал победителем конкурса, но платить отказался.
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