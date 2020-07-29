В Екатеринбурге начался суд по делу о выселении «Дома печати»

На заседании ООО «Татлинъ» заявило ходатайство о привлечении к рассмотрению дела в качестве третьего лица российского Министерства культуры как владельца помещения, ставшего причиной судебного иска. «Татлинъ» настаивал на том, что компания не является субъектом предпринимательской деятельности, которая может получить отсрочку по уплате аренды. Заседание отложили на 25 августа.

Напомним, что 16 апреля продюсер концертной площадки «Дом печати» Семен Гальперин завил, что клуб могут выселить из здания типографии, которое сдает «Татлинъ». Компания не предоставила клубу отсрочку по платежам в период распространения коронавируса. «Татлин» направил «Дому печати» уведомление о расторжении договора. Через день после этого помещение было опечатано.