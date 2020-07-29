В говядине из Свердловской области найден возбудитель смертельно опасного заболевания
Сегодня, 10:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В произведенной в Свердловской области говядине обнаружен возбудитель листериоза — смертельно опасного для человека заболевания, заявило Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан.
В июле пробы сырья были взяты прокуратурой республики совместно со специалистами ветеринарного управления в социальных учреждениях региона.
По результатам проведенной проверки выяснилось, что во всех отобранных пробах была выявлена бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает смертельно опасное для человека заболевание — листериоз. Данное инфекционное заболевание поражает лимфоидные ткани и нервную систему, что может привести к гибели.
Ранее более двухсот килограммов мяса неустановленного происхождения было изъято сотрудниками Россельхознадзора в Екатеринбурге.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей