В говядине из Свердловской области найден возбудитель смертельно опасного заболевания

В июле пробы сырья были взяты прокуратурой республики совместно со специалистами ветеринарного управления в социальных учреждениях региона.

По результатам проведенной проверки выяснилось, что во всех отобранных пробах была выявлена бактерия Listeria monocytogenes, которая вызывает смертельно опасное для человека заболевание — листериоз. Данное инфекционное заболевание поражает лимфоидные ткани и нервную систему, что может привести к гибели.