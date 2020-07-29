В Нижнем Тагиле музей искусств возобновляет работу после перерыва из-за пандемии

Откроется здание музея на улице Уральской, 7. Тагильчане смогут посетить зал русского искусства 18-20 веков. Открыты экспозиции «Грозно грянула война» и «Тайны ледяного материка». Кроме того, со среды можно будет прогуляться по парку советской скульптуры.

Сотрудники музея предупреждают, что проведение экскурсий возможно для групп по пять человек и длительностью 30 минут. Также при визите необходимо соблюдать социальную дистанцию, посетителям будут измерять температуру бесконтактным термометром.