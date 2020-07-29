В Нижнем Тагиле поликлиника № 4 закупила 45 тысяч масок для защиты врачей от COVID-19
Сегодня, 15:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Городская поликлиника № 4 Нижнего Тагила закупила 45 тысяч медицинских масок для защиты врачей от коронавирусной инфекции, следует из информации с сайта госзакупок.
Сюжеты: Коронавирус
Поставщиком масок выступило предприятие ООО «Медстор» из Санкт-Петербурга, которое снизило цену закупки до 133,6 тысячи рублей.
Отмечается, что изначально заказчик предложил за закупку сумму втрое большую — 424,3 тысячи рублей. Помимо ООО «Медстор», в электронных торгах участвовали ещё девять различных компаний, однако они предложили менее выгодные цены за свои услуги.
При производстве масок не должны использоваться стекловолокно, натуральный латекс и его производные, отмечается в информации о закупке. Маски должны быть трехслойными, а также иметь гибкий носовой фиксатор.
Напомним, ранее Роспотребнадзор обязал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева соблюдать масочный режим.
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