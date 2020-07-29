Куйвашев сообщил о назначении нового главы свердловского минздрава

Этот пост занял главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов.

Сегодня я подписал указы о кадровых изменениях в системе здравоохранения Свердловской области. […] На этот пост назначен главный врач детской больницы № 9 Екатеринбурга Андрей Карлов, написал он.

По словам губернатора, в регионе с 1 августа будет запущена единая цифровая система здравоохранения в области. Для этого информационный центр Екатеринбурга встроят в областную систему. Как раз этим вопросом будет заниматься Андрей Цветков, который был ранее министром здравоохранения Свердловской области.

Как отмечал заместитель губернатора Павел Креков, создание системы позволит проследить каждого больного, независимо от того, в каком городе и какой больнице он находится.