Зачем вам нужен отдел продаж?

Антикризисные меры каждый предприниматель воспринимает по-разному. Некоторые снижают расходы на аренду и ​ материалы, а другие — проводят сокращения штата. В данном случае имеется ввиду не "прощание" с неэффективными сотрудниками, а ликвидация отделов продаж и маркетинга по принципу «есть постоянные клиенты — протянем», «сейчас иные задачи есть».

Однако же такой шаг может дорого обойтись собственнику, поскольку ни один бизнес не проживет долго без коммерческого отдела (продаж и маркетинга).

Как человек не сможет долго существовать без кислорода, так и бизнес — без денег клиентов. Некоторые предприятия долгое время работают с постоянными клиентами, не занимаясь поиском новых, считая, что прежние «никуда не денутся». Однако в новой реальности клиенты также ищут пути максимального снижения издержек, и могут быстро сменить своих поставщиков. Итог: клиентов нет - денег нет – дверь на «клюшку».

Именно по этой причине новые клиенты должны быть всегда, а для этого нужно качественное продвижение посредством грамотной рекламной кампании. ​ Причем к анализу каждой кампании необходимо подходить очень трепетно – регулярно считать конверсию и проводить корректировку каждого этапа. Самое главное не бояться - тестировать новые способы, которых насчитывается не менее трех сотен. Представляете, некоторые компании до сих пор не имеют страниц в социальных сетях, про сайты - визитки я вообще молчу. Этим и многим другим нужно обязательно заниматься и в это нужно обязательно системно вкладываться.

Также нужны и убедительные мотивированные продавцы, четко осознающие цель «клиент — покупка — заработная плата». От того, как они «обрабатывают» нового клиента, зависит «длина и широта» поступлений на расчетный счет организации. Сюда обязательно относиться как знание самого продукта, так и знание основных техник и приемов продаж. И в обучение всего торгового персонала компании тоже надо вкладываться.