Жители Новоуральска раскритиковали идею термометрии при въезде в город

В сообщении говорится, что с 29 июля в связи с опасной эпидемиологической ситуацией в Новоуральске на всех КПП на въезде или входе в город будет проводиться контроль температуры тела горожан.

Однако читатели этого паблика посчитали данную меру нецелесообразной, аргументируя это тем, что температура выше 37 градусов может подниматься не только в следствие заболевания коронавирусом, а термометрия на пропускных пунктах сильно увеличит время прохода через него.

Жители Новоуральска считают, что городская администрация первоочередно должна разобраться с большими скоплениями людей и контролировать соблюдение людьми масочного режима в транспорте и магазинах, а также социальной дистанции.