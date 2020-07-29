Жители Новоуральска раскритиковали идею термометрии при въезде в город
Жители ЗАТО Новоуральск скептически относятся к идее введения поголовной термометрии при въезде в город, сообщается в группу градообразующего Уральского электрохимического комбината в социальной сети «ВКонтакте».
В сообщении говорится, что с 29 июля в связи с опасной эпидемиологической ситуацией в Новоуральске на всех КПП на въезде или входе в город будет проводиться контроль температуры тела горожан.
Однако читатели этого паблика посчитали данную меру нецелесообразной, аргументируя это тем, что температура выше 37 градусов может подниматься не только в следствие заболевания коронавирусом, а термометрия на пропускных пунктах сильно увеличит время прохода через него.
Жители Новоуральска считают, что городская администрация первоочередно должна разобраться с большими скоплениями людей и контролировать соблюдение людьми масочного режима в транспорте и магазинах, а также социальной дистанции.
Ранее директор УЭХК Александр Белоусов отчитал работников предприятия за нарушение санитарных правил по недопущения распространения COVID-19.