2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч

2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч
2,5 года жительница Екатеринбурга живет без света из-за долга в 700 тысяч
Сегодня, 17:37ОбществоФото: 1МI
57-летняя жительница Екатеринбурга более 2,5 лет живет в квартире без электричества из-за долга в 700 тысяч рублей.

Женщина зарабатывает на жизнь чисткой овощей, и погасить долг за ЖКХ в таком объёме она просто не может. Екатеринбурженка рассказала, что живет с фонариком, а кушает и заряжает телефон на работе.

В управляющей компании отметили, что гражданка является хронической неплательщицей и не идет на контакт с управляющей компанией. За пять лет её долг за услуги ЖКХ составляет 706 тысяч рублей.

Мы не варвары: если люди пытаются решить вопрос, мы тоже им идем навстречу. На контакт женщина не идет, только скандалит, рассказал замдиректора УК «Жил Сервис Эксперт» Сергей Петров Ура.ру.

Адвокат екатеринбурженки считает, что данный вопрос необходимо решать на законодательном уровне. Например, постановлением предусмотреть, если должник сокращает задолженность, то ему возвращают электричество.

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Екатеринбург
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