Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера

Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера
Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера
Сегодня, 15:23ОбществоФото: TagilCity.ru
Министерство природы и экологии Свердловской области проводит проверку действий администрации ГГО по факту обмеления Иван-озера после потопа, который произошел 4 июля 2021 года. Часть насыпи длиной около 10-15 метров была полностью разрушена стихией, и вода вытекала из водоема.

Проверку проводит Министерство природы, с ним выезжала администрация Горноуральского городского округа, главой которого является Дмитрий Летников, а также пригородная прокуратура, рассказали редакции TagilCity.ru в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила.

Чтобы сделать однозначный вывод о том, какое обследование было проведено, мы должны получить ответ от территориальной прокуратуры. Когда будет получена справка и определены масштабы финансирования на устранение последствий, будет принято решение,пояснил исполняющий обязанности нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Мягков.

Напомним, после потопа 4 июля была разрушена часть насыпи Иван-озера в ГГО и вода стала вытекать оттуда. В течении 10 дней администрация округа не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить обмеление водоема. Кроме того, вдоль водохранилища лежали поваленные деревья, а рядом с дорогой были обрывы глубиной в несколько метров.

Сюжеты:
ЭксклюзивПотоп в Нижнем Тагиле и ГГО
Материалы по теме:
проверкаприродоохранная прокуратураИван-озероГорноуральский городской округ
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы