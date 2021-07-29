Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера

Министерство природы и экологии Свердловской области проводит проверку действий администрации ГГО по факту обмеления Иван-озера после потопа, который произошел 4 июля 2021 года. Часть насыпи длиной около 10-15 метров была полностью разрушена стихией, и вода вытекала из водоема.

Проверку проводит Министерство природы, с ним выезжала администрация Горноуральского городского округа, главой которого является Дмитрий Летников, а также пригородная прокуратура, рассказали редакции TagilCity.ru в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила. Чтобы сделать однозначный вывод о том, какое обследование было проведено, мы должны получить ответ от территориальной прокуратуры. Когда будет получена справка и определены масштабы финансирования на устранение последствий, будет принято решение,пояснил исполняющий обязанности нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Мягков. Напомним, после потопа 4 июля была разрушена часть насыпи Иван-озера в ГГО и вода стала вытекать оттуда. В течении 10 дней администрация округа не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить обмеление водоема. Кроме того, вдоль водохранилища лежали поваленные деревья, а рядом с дорогой были обрывы глубиной в несколько метров. Прорвало насыпь: 10 дней после потопа уходит вода из Иван-озера в Горноуральском ГО 5 Фото После потопа, который произошел 4 июля в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО, оказалась разрушена насыпь к дальнему берегу Иван-озера.

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