Администрацию Горноуральского ГО проверяет Минприроды по факту обмеления Иван-озера

Проверку проводит Министерство природы, с ним выезжала администрация Горноуральского городского округа, главой которого является Дмитрий Летников, а также пригородная прокуратура, рассказали редакции TagilCity.ru в природоохранной прокуратуре Нижнего Тагила.
Чтобы сделать однозначный вывод о том, какое обследование было проведено, мы должны получить ответ от территориальной прокуратуры. Когда будет получена справка и определены масштабы финансирования на устранение последствий, будет принято решение,пояснил исполняющий обязанности нижнетагильского межрайонного природоохранного прокурора Андрей Мягков.
Напомним, после потопа 4 июля была разрушена часть насыпи Иван-озера в ГГО и вода стала вытекать оттуда. В течении 10 дней администрация округа не предпринимала никаких действий, чтобы предотвратить обмеление водоема. Кроме того, вдоль водохранилища лежали поваленные деревья, а рядом с дорогой были обрывы глубиной в несколько метров.