Арест с имущества жены депутата Госдумы Ковпака снят Арбитражным судом

Вероника Ковпак оспорила решение арбитражного суда о наложении ареста на активы своей компании, суд снял арест с имущества индивидуального предпринимателя, сообщает Е1.
Истец добивался в суде, чтобы Ковпаки несли субсидиарную ответственность по долгам перед банками, которые образовались из-за банкротства «Продовольственной компании» Льва Ковпака.
Сам основатель сети «Кировский» полагает, что все это связано с предстоящими выборами в Госдуму.
Напомним, в середине июля арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов Ковпаков, также отменив меру в отношении компаний, связанных с торговой сетью «Кировский». В общей сложности арест составлял 1 миллиард рублей.