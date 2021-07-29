Арест с имущества жены депутата Госдумы Ковпака снят Арбитражным судом

Арбитражный суд снял арест с имущества жены депутата Госдумы, сына основателя сети «Кировский». Веронике Ковпак удалось доказать, что обеспечительная мера парализует работу компаний, которыми она владеет.

Вероника Ковпак оспорила решение арбитражного суда о наложении ареста на активы своей компании, суд снял арест с имущества индивидуального предпринимателя, сообщает Е1. Истец добивался в суде, чтобы Ковпаки несли субсидиарную ответственность по долгам перед банками, которые образовались из-за банкротства «Продовольственной компании» Льва Ковпака. Сам основатель сети «Кировский» полагает, что все это связано с предстоящими выборами в Госдуму. Напомним, в середине июля арбитражный суд Свердловской области снял арест со счетов Ковпаков, также отменив меру в отношении компаний, связанных с торговой сетью «Кировский». В общей сложности арест составлял 1 миллиард рублей. Суд снял арест с имущества депутата Госдумы Льва Ковпака и его отца на 1 млрд

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