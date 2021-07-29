Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию новый центр обработки данных группы

Новый ЦОД раскинется на 4 000 квадратных метров. В нем поместятся 422 серверные стойки, установленные в четырех независимых машинных залах, двух помещениях ввода внешних линий связи, а также кроссовых и обслуживающих помещениях. На данный момент рабочие установили 192 серверные стойки. В них бесперебойно поступает электрический ток.