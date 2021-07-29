Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию новый центр обработки данных группы

Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию новый центр обработки данных группы
Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию новый центр обработки данных группы
Сегодня, 13:08ОбществоФото: pxhere.com
Банк «Открытие» открыл центр обработки данных (ЦОД). Он предназначен для компаний, которые входят в финансовый холдинг «Открытие».

Дополнительный дата-центр позволит перейти к единому решению от разрозненной инфраструктуры. Не так давно вычислительные мощности компаний, входящих в группу, находились на 35 различных серверных площадках. Сейчас идет их централизация, пишет newsnn.ru.

Новый центр обработки данных ввели в эксплуатацию в столице Российской Федерации. Это уже второй целевой высокодоступный центр. Его создали для более эффективного управления IT-ресурсами.

По словам старшего вице-президента и директора департамента IT-инфраструктуры Андрея Иващенко, благодаря консолидации инфраструктуры удастся ускорить темпы внедрения новых финансовых сервисов. Доступность и надежность уже имеющихся приложений повысятся. Дата-центр заранее подготовили к быстрому росту клиентского спроса и бизнеса.

Подчеркнем, что фирма «Инфосистемы Джет» выступает технологическим партнером банка «Открытие». Эта структура содействовала в создании и реализации решений, позволяющих в кратчайшие сроки масштабировать доступные мощности под потребности группы компаний. Разработки компании «Инфосистемы Джет» позволят ввести в эксплуатацию новые машинные залы для серверного оборудования.

Новый ЦОД раскинется на 4 000 квадратных метров. В нем поместятся 422 серверные стойки, установленные в четырех независимых машинных залах, двух помещениях ввода внешних линий связи, а также кроссовых и обслуживающих помещениях. На данный момент рабочие установили 192 серверные стойки. В них бесперебойно поступает электрический ток.

Этот проект самый крупный за все время работы компании «Инфосистемы Джет» по созданию дата-центров. Воплощенные в жизнь решения соответствуют всем современным требованиям рынка, заявил глава отдела продаж центра банковских технологий компании «Инфосистемы Джет» Владимир Писемский.

Он подчеркнул, что когда-нибудь дата-центр позволит, не влияя на бизнес-процессы, делать бесшовные изменения инфраструктуры, наращивать ресурсы, а также проводить обслуживание и ремонт.

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