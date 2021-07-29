Дегтярев привлек 2 млрд рублей на решение социальных вопросов в Хабаровском крае

Дегтярев привлек 2 млрд рублей на решение социальных вопросов в Хабаровском крае
Дегтярев привлек 2 млрд рублей на решение социальных вопросов в Хабаровском крае
Сегодня, 20:38ОбществоФото: фрагмент видео
Хабаровскому краю выделят 2 млрд рублей на решение основных социально-экономических проблем. Направить средства из федерального бюджета предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин после того, как встретился с Михаилом Дегтяревым, врио губернатора региона. 

“На эти деньги благоустроят дворы, также средства пойдут на детские и спортивные площадки - это то, чего желают и ждут хабаровчане, комсомольчане и люди, проживающие в Хабаровском крае”, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, часть денег вложат в модернизацию автопарков пожарных частей и скорой помощи, техническое оснащение больниц в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Кроме того, в планах - финансирование расселения аварийного жилья, пишет prokhab.ru.

Он сообщил, что в регионе готовы также поддержать новую федеральную программу по инфраструктурным кредитам, в рамках которой планируется создать несколько крупных автомобильных развязок и тепломагистраль ТМ-35 в Хабаровске. Благодаря данному проекту получится возвести более миллиона квадратных метров жилья в микрорайоне Ореховая Сопка.

По словам Павла Минакира, научного руководителя ФГБУН “Институт экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук”, за время руководства Михаилом Дегтяревым регионом приток федерального финансирования в Хабаровский край существенно увеличился. По мнению эксперта, эта тенденция связана со скорыми выборами и лоббистскими способностями самого Михаила Дегтярева.

"Безусловно, необходимы специальный навык и какие-то связи на федеральном уровне, чтобы тебя хотя бы слушали. И Дегтярев всем этим обладает", - подчеркнул Минакир.

Следует сказать, что в прошлом году Дегтярев добился дополнительных денег из федерального бюджета на нужды региона сразу по двум линиям: по целевым программам и через государственные компании. В Хабаровском крае полным ходом ведут модернизацию по наиболее важным направлениям - в здравоохранении и образовании, создается инфраструктура, появляются новые производства и рабочие места.

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