Элиссан Шандалович: На борьбу с лесными пожарами в Карелии будет направлено 142 млн

В рамках внеочередного заседания депутатов Законодательного собрания Карелии было решено дополнительно выделить из бюджета более ста сорока двух миллионов рублей на предотвращение пожаров и борьбу с природными возгораниями.

Издание karelinform.ru сообщает, что пятьдесят миллионов рублей направят в резервный фонд правительства республики. На приобретение нового спецтранспорта в количестве десяти единиц выделят шестьдесят восемь миллионов рублей. На закупку обмундирования и пожарно-технического вооружения пожарных служб Республики Карелии направят двадцать четыре миллиона рублей. Спикер Законодательного собрания Элиссан Шандалович подчеркнул, что Карелия - лесная республика, поэтому состояние ее лесов очень важно. По его словам, сейчас нужно повышенное внимание уделять профилактике природных возгораний, обеспечению безопасности лесных территорий, а также жителей поселков, расположенных рядом с ними. «Необходимо увеличить финансирование отрасли, которая обеспечивает охрану и безопасность лесов, максимально укрепить материально-техническую базу противопожарной службы республики», - отметил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович. Также он призвал жителей отказаться от поездок в лес, поскольку на территории действует режим чрезвычайной ситуации. По данным ГУ МЧС России по Республике Карелия, сейчас в регионе двадцать шесть очагов лесных пожаров, общая площадь которых превышает пятнадцать гектаров. В ликвидации возгораний участвует аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС России, в состав которой входит сто человек. Особый режим в регионе будет длиться до 1 августа. Напомним, ранее председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович объявил об экстренном заседании депутатов для обсуждения дополнительного финансирования нужд пожарных.

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