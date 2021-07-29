К 8,5 годам колонии и 2 млн выплат приговорен виновник смертельного ДТП в Тагиле

8 лет и 6 месяцев колонии общего режима приговорен тагильчанин, который устроил смертельное массовое ДТП у Красногвардейца 3 октября 2020 года. Кроме того, он должен выплатить более 2 миллионов рублей материального и морального ущерба. В результате аварии от полученных травм скончалась женщина-пешеход.

29 июля в Тагистроевском районном суде Нижнего Тагила огласили приговор водителю, который устроил массовое ДТП и лишил жизни женщину-пешехода. Мы не планируем обжаловать приговор, так как в принципе дали достаточно адекватный срок, учитывая судебную практику. Какой бы ни был приговор, он никогда нас не удовлетворит, но в данных обстоятельствах, я считаю, что он справедлив, рассказал редакции TagilCity.ru сын погибшей Александр. Также тагильчанин рассказал, что по искам суммарно водитель должен выплатить 2 миллиона 64 тысячи рублей. Суд назначил выплатить мне 64 тысячи материального ущерба и 1,5 миллиона морального. Также тёте, которая пострадала в ДТП, он должен выплатить 500 тысяч морального ущерба. До пенсии будет платить, отметил Александр. Напомним, после смертельного ДТП 3 октября 2020 года водитель, который был пьяным и без прав, находился под подпиской о невыезде. В мае 2021 года он снова был задержан за рулем без документов в состоянии алкогольного опьянения. Максимальный срок, который ему грозил — 12 лет лишения свободы, прокурор запросил для обвиняемого 10 лет тюрьмы. Влетел в толпу пешеходов: в Нижнем Тагиле произошло ДТП с тремя автомобилями 9 Фото В Нижнем Тагиле в ДТП с участием трех автомобилей пострадали три человека.

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