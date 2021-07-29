Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось

До 13 человек увеличилось число отравившихся школьников, которые возвращались на поезде «Санкт-Петербург — Тюмень» и были госпитализированы из-за пищевого отравления. После инцидента кафе в Санкт-Петербурге проверяют надзорные органы.

Группа, состоявшая из 18 детей и 2 взрослых, которых поочередно пришлось снимать с поезда из-за пищевого отравления, — из 45-й гимназии Екатеринбурга. Число отравившихся детей увеличилось до 13, а надзорные органы проверяют ресторан «Ладога» на улице Шаумяна, 26 в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Екатеринбург». Часть школьников в данный момент находятся в инфекционных отделениях, а некоторых забрали домой родители. Напомним, из-за отравления после обеда в ресторане Санкт-Петербурга до Екатеринбурга на поезде доехали только трое школьников и всей группы. Проверку проводит прокуратура и Роспотребнодзор. Проконтролировать ситуацию областному Минздраву поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Дети с Урала оказались в больнице после отравления в ресторане Санкт-Петербурга

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