Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось

Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось
Количество отравившихся свердловских детей в ресторане Питера увеличилось
Вчера, 22:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
До 13 человек увеличилось число отравившихся школьников, которые возвращались на поезде «Санкт-Петербург — Тюмень» и были госпитализированы из-за пищевого отравления. После инцидента кафе в Санкт-Петербурге проверяют надзорные органы.

Группа, состоявшая из 18 детей и 2 взрослых, которых поочередно пришлось снимать с поезда из-за пищевого отравления, — из 45-й гимназии Екатеринбурга. Число отравившихся детей увеличилось до 13, а надзорные органы проверяют ресторан «Ладога» на улице Шаумяна, 26 в Санкт-Петербурге, сообщает «КП-Екатеринбург».

Часть школьников в данный момент находятся в инфекционных отделениях, а некоторых забрали домой родители.

Напомним, из-за отравления после обеда в ресторане Санкт-Петербурга до Екатеринбурга на поезде доехали только трое школьников и всей группы. Проверку проводит прокуратура и Роспотребнодзор. Проконтролировать ситуацию областному Минздраву поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
проверкадетиотравлениеСанкт-ПетербургшкольникиресторанпоездЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы