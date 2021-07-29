Пермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон»

Пермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон»
Пермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон»
Сегодня, 15:06Общество
Группа предприятий “ПЦБК” стала партнером первого Всероссийского конкурса “Эко-шеврон”, цель которого - повысить уровень экологической культуры и воспитания. Кроме того, мероприятие направлено на развитие творческого потенциала юнармейцев.

Организаторами конкурса выступили Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ" и Российское экологическое общество, сообщает properm.ru.

Одной из участниц конкурса стала Варвара Павлюченко из Ленинградской области, воспитанница военно-спортивного клуба БМП - автор лучшего логотипа для эколого-патриотических отрядов. В качестве приза ей вручили электросамокат.

Как отметил директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков, тема экологии является приоритетной для группы предприятий. Так, в настоящий момент идет реализация проекта “Экодесант”, где для людей всех возрастов проводятся уроки и мастер-классы.

Кроме того, в 12 регионах России ПЦБК установила специальные контейнеры для сбора макулатуры. По словам Третьякова, таких контейнеров уже более 20 тысяч. ПЦБК увеличила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, что позволяет ежегодно сохранять до 6 млн кубометров лесного ресурса.

Пермская целлюлозно-бумажная компания - одна из крупнейших в своей отрасли в России. Сфера деятельности компании - от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Отметим, что каждый 20-й гофроящик, используемый в России, производства ПЦБК.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы