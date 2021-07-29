Пермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон»

Организаторами конкурса выступили Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "ЮНАРМИЯ" и Российское экологическое общество, сообщает properm.ru.
Одной из участниц конкурса стала Варвара Павлюченко из Ленинградской области, воспитанница военно-спортивного клуба БМП - автор лучшего логотипа для эколого-патриотических отрядов. В качестве приза ей вручили электросамокат.
Как отметил директор производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков, тема экологии является приоритетной для группы предприятий. Так, в настоящий момент идет реализация проекта “Экодесант”, где для людей всех возрастов проводятся уроки и мастер-классы.
Кроме того, в 12 регионах России ПЦБК установила специальные контейнеры для сбора макулатуры. По словам Третьякова, таких контейнеров уже более 20 тысяч. ПЦБК увеличила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, что позволяет ежегодно сохранять до 6 млн кубометров лесного ресурса.
Пермская целлюлозно-бумажная компания - одна из крупнейших в своей отрасли в России. Сфера деятельности компании - от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции. Отметим, что каждый 20-й гофроящик, используемый в России, производства ПЦБК.