Пермская целлюлозно-бумажная компания наградила победительницу конкурса «Эко-шеврон»

Кроме того, в 12 регионах России ПЦБК установила специальные контейнеры для сбора макулатуры. По словам Третьякова, таких контейнеров уже более 20 тысяч. ПЦБК увеличила объем переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год, что позволяет ежегодно сохранять до 6 млн кубометров лесного ресурса.