Подготовка к археологическим работам предполагаемого склепа Демидовых начата в Тагиле

О том, что на месте предполагаемой усыпальницы Демидовых начали раскопки, сообщили читатели TagilCity.ru. Они отметили, что на месте работает около 15 специалистов, которые установили специальное оборудование и копают в нескольких местах, огороженных ранее рядом с дворцом культуры «Юбилейный».
Пока ученые только проводят рекогносцировку местности, это еще не раскопки, рассказал редакции TagilCity.ru старший научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Сергей Чаиркин.
Приехали специалисты из Екатеринбурга и начали предварительные работы, подтвердили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Готовятся к раскопкам, берут на исследования образцы материалов, отметили в пресс-службе.
Напомним, 8 июля 2021 года предположительно старинный склеп с останками Демидовых был найден во время реконструкции в парке за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На место, где была найдена лучевая кость руки, сразу выехали специалисты. 13 июля на место предполагаемого захоронения приехал бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он предложил построить храм на месте бывшей военной части, которая находится рядом с дворцом культуры.