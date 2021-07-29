Подготовка к археологическим работам предполагаемого склепа Демидовых начата в Тагиле

Напомним, 8 июля 2021 года предположительно старинный склеп с останками Демидовых был найден во время реконструкции в парке за дворцом культуры «Юбилейный» в Нижнем Тагиле. На место, где была найдена лучевая кость руки, сразу выехали специалисты. 13 июля на место предполагаемого захоронения приехал бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель. Он предложил построить храм на месте бывшей военной части, которая находится рядом с дворцом культуры.