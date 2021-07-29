Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области

Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области
Пробка из-за гроба и новые «ковидные» рекорды. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:37ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 29 июля.

Скоропостижно скончался в Екатеринбурге 45-летний следователь секретного отдела. Ярослав Коновалов работал в Межрегиональном следственном управлении № 4 СКР, который занимается громкими коррупционными делами. В частности, погибший расследовал дела бывшего вице-мэра столицы Урала Виктора Контеева, который был осужден за организацию заказных убийств.

Катафалк с гробом столкнулся с иномаркой в Екатеринбурге. После ДТП сотрудники ритуальной службы вызвали запасную машину, чтобы перегрузить тело. Из-за этого на улице Серафимы Дерябиной образовалась большая пробка, водители сообщили, что стояли около 20 минут.

МЧС предупредило о сильных грозах и ливнях на Урале в пятницу, 30 июля. Кроме того, ожидается шквалистый ветер с порывами до 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отложить отдых на природе, в том числе сплавы и походы. Жителям частного сектора желательно заранее очистить ливневку. Также в МЧС напомнили, что во время гроз нельзя находиться рядом с электроприборами, включенными в сети питания.

В Свердловской области установлен новый рекорд по суточной заболеваемости коронавируса, было зафиксировано 499 случаев. За все время пандемии в регионе выявлено почти 106,5 тысячи инфицированных. Также 29 июля зарегистрирован максимальный показатель по летальным исходам, скончался 21 человек. Общий показатель достиг 4 315 свердловчан.

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