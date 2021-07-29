Путин по видеосвязи поговорил с главой Белгородской области Гладковым

Путин по видеосвязи поговорил с главой Белгородской области Гладковым
Путин по видеосвязи поговорил с главой Белгородской области Гладковым
Вчера, 22:37ОбществоФото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин 29 июля провел видеоконференцию с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым. Глава региона представил отчет о темпах развития области.

Как сообщает bel.ru, летом этого года коэффициент заболеваемости COVID-19 в Белгородской области достаточно низкий, если сравнивать с другими центральными регионами. К 1 сентября в регионе рассчитывают достичь популяционного иммунитета.

В своем отчете Гладков отметил, что регион нуждается в больнице скорой медицинский помощи, однако на ее строительство необходимо 5,5 млрд рублей, которых нет в бюджете Белгородской области. Владимир Путин пообещал оказать региону поддержку.

Также в обсуждении была затронута тема ценообразования. Гладков рассказал, что Белгородской области в результате взаимодействия с местными предпринимателями удалось в разы снизить цен на борщевой набор.

Кроме того, уменьшилась стоимость базовых продуктов. Например, стоимость мяса птицы уменьшилась со 160 до 130 рублей. В ближайшее время должны подешеветь свинина, масло и сахар.

Глава Белгородской области отчитался Владимиру Путину о том, что с 1 октября и с нового года зарплата бюджетников, чей доход составляет от 8 до 12 тысяч рублей в месяц, будет проиндексирована на 24%. Кроме того, все льготники с 1 января 2022 года будут получать пособия, увеличенные на 20%.

Другая мера помощи населению Белгородской области — выделение средств на утепление фасадов домов в рамках планового капремонта. Благодаря этому жители региона будут платить за коммунальные услуги меньше на 10-20%.

Вячеслав Гладков обратился с просьбой к Владимиру Путину посодействовать в создании суворовского училища в Белгородской области. Президент России сказал, что проконтролирует данный вопрос.

Еще одна тема, затронутая в рамках видеоконференции, касалась чистой воды. Президент России обратил внимание на то, что в Белгородской области недостаточно водных ресурсов, что делает проблему нехватки воды ключевой. Данный вопрос будет решаться при поддержке федерального центра.

С целью удвоения ВРП Гладков обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь в создании особой экономической зоны в Белгородской области. ВРП Белгородской области при благополучном стечении обстоятельств к 2030 году должен достигнуть 2 трлн рублей.

Владимир Путин отметил, что Вячеслав Гладков быстро вошел в курс дела и вник в основные проблемы региона. Президент подчеркнул, что по данным направлениям необходимо работать и далее. Также он добавил, что у Белгородской области всегда были достойные темпы развития: большая часть региональных показателей позитивны, начиная с ВРП и заканчивая низкой безработицей.

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