Путин по видеосвязи поговорил с главой Белгородской области Гладковым

Глава Белгородской области отчитался Владимиру Путину о том, что с 1 октября и с нового года зарплата бюджетников, чей доход составляет от 8 до 12 тысяч рублей в месяц, будет проиндексирована на 24%. Кроме того, все льготники с 1 января 2022 года будут получать пособия, увеличенные на 20%.