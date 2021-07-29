Рожков из «Уральских пельменей» раскритиковал олимпийских судей в Токио

О предвзятости судей в дзюдо на олимпиаде в Токио высказался вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири, а также звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, сообщает Ура.ру.
В поединках российской дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде в Токио артист указал на несколько ошибок рефери. Он считает, что спортсменка из-за них завоевала лишь бронзовую медаль.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль двадцатитрёхлетнему Яго Абуладзе, победившему в чемпионате мира по дзюдо в категории до 60 кг впервые за десять лет.