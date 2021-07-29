Рожков из «Уральских пельменей» раскритиковал олимпийских судей в Токио

Рожков из «Уральских пельменей» раскритиковал олимпийских судей в Токио
Рожков из «Уральских пельменей» раскритиковал олимпийских судей в Токио
Сегодня, 12:44ОбществоФото: Группа «Андрей Рожков» во «Вконтакте»
Под сомнение честность судей в поединках российской дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде в Токио поставил звезда шоу «Уральские пельмени», вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири Андрей Рожков.

О предвзятости судей в дзюдо на олимпиаде в Токио высказался вице-президент Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири, а также звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, сообщает Ура.ру.

В поединках российской дзюдоистки Мадины Таймазовой на Олимпиаде в Токио артист указал на несколько ошибок рефери. Он считает, что спортсменка из-за них завоевала лишь бронзовую медаль.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил медаль двадцатитрёхлетнему Яго Абуладзе, победившему в чемпионате мира по дзюдо в категории до 60 кг впервые за десять лет.

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