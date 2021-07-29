Смоленский филиал «Квадры» на 60% реализовал план по перекладке сетей

Смоленский филиал «Квадры» на 60% реализовал план по перекладке сетей
Смоленский филиал «Квадры» на 60% реализовал план по перекладке сетей
Сегодня, 18:13ОбществоФото: quadra.ru
В процессе летней ремонтной кампании текущего года смоленский филиал «Квадры» уже успел заменить в областном центре примерно 3 км сетей, что составляет 60% от запланированных 4,9 км. В общей сложности на обновление трубопроводов в 2021 году компания предоставила около 256,5 млн рублей.

На улицах Шевченко, Твардовского, Козлова, Крупской, пр-те Гагарина и другие участки сети уже отремонтировали и включили в работу. На улицах 25-го Сентября, Попова, Рыленкова, Смольянинова ремонтные работы продолжаются в соответствии с графиком, пишет smol.kp.ru.

На ул. Нормандия-Неман, ул. Ново-Киевской и пр-те Гагарина «Квадра» заменит около 1,5 км изношенной теплотрассы — треть от всего объема запланированных на текущий год работ. Работы на проспекте Гагарина уже подошли к концу, и подачу горячей воды восстановили. На ул. Нормандия-Неман ремонт также закончен, но ввод теплосети в работу невозможен до завершения работ по ул. Ново-Киевской, что объясняется радиальной схемой системы теплоснабжения города.

Там, где имеется техническая возможность, энергетики планируют минимизировать сроки ограничения подачи горячей воды. Например, накануне «Квадра» досрочно запустила в работу часть сети по ул. Раевского и до установленных сроков возобновила подачу воды для 28 из 80 домов, которые подключены к данному участку. Другим домам воду будут подключать в соответствии с графиком — по окончании ремонтных работ.

Все работы, проводимые «Квадрой» на теплосетевом оборудовании, преследуют целью увеличение надежности системы теплоснабжения Смоленска. За пятилетний период предприятие заменило в городе 34 км теплосетей. Благодаря этому в течение последних трех лет отопительный сезон в городе проходит безаварийно, а число жалоб населения на проблемы с отоплением сократилось троекратно. Качество реализованных работ подтверждают ежегодно проводимые опрессовки: обновленные сети с успехом проходят гидравлические испытания.

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