Свердловчанка с ДЦП рассказала о хамстве в свой адрес от туристов в Крыму

Туристы нахамили свердловчанке с ДЦП из-за приоритета в очереди. С хамством окружающих жительница Бисерти столкнулась во время отдыха в Крыму. Ситуация напомнила ей нашумевшее видео из Питера, где женщина выгоняла с детской площадки детей-инвалидов.

«Да, мы инвалиды, но мы тоже люди!» — такими словами начала свой рассказ Елена Прошина — инвалид с ДЦП из поселка Бисерть, которая недавно вернулась с отдыха на юге России. Своими впечатлениями об одном из путешествий по Крыму она поделилась с редакцией TagilCity.ru. Неприятная ситуация произошла 17 июля в Алуште во время ожидания корабля в Ялту, куда Елена с мамой в составе группы отправились под руководством туроператора. Женщина-проводник пообещала свердловчанкам пропустить их на посадку в первую очередь, однако это не понравилось другим пассажирам. Одни из самых наглых особ начали выступать. Якобы мы тут 2 часа стоим, а они (то есть мы) только что пришли, мол, идите в конец. Они еще нам сказали: «пусть мать и ваша инвалид останется, а остальные пусть идут в конец»… и еще много чего было сказано, рассказала Елена. Сейчас 27-летняя Елена работает программистом в управлении образования Бисерти, увлекается фотографией. По ее словам, раньше подобные неприятные ситуации с ней случались постоянно. Когда я училась, ездила каждые выходные домой и обратно на учебу. В автобусах всегда было много недовольных бабушек, которых я нечаянно по каким-то причинам задевала. Они прям орали на весь автобус: «Что ты тут делаешь? че тебе дома не сидится?!». До недавнего времени такие конфликты меня пугали, а теперь на подобные комментарии я научилась отвечать словами. Я такой человек, который недолго переживает ситуацию, ну день-два максимум, рассказала TagilCity.ru Елена Прошина. Женщина с гордостью отмечает, что не только может постоять за себя, но и сделать замечание людям, которые пристально на нее смотрят. Жизнь, уверяет свердловчанка с особенностями здоровья, сама научила ее не тушеваться и не стесняться себя. Несмотря на конфликтные ситуации и не всегда позитивное отношение окружающих к людям с инвалидностью, она уверена, что добрых людей в мире все же больше, чем злых. Фото: Елена Прошина Однако Елена отметила, что после инцидента в отпуске она пожалела о том, что не сняла происходящее на камеру телефона, как это сделали воспитатели инклюзивного центра в Санкт-Петербурге. Ведь, по ее мнению, такие «героев» страна должна знать в лицо, ведь даже люди с инвалидностью — это тоже люди, только с особенностями. Они не должны пугать, вызывать неприязнь и предвзятое отношение со стороны общества. Напомним, жительница Санкт-Петербурга выгнала с детской площадки на территории одного из жилых комплексов воспитанников инклюзивного центра, гуляющих там под присмотром сотрудников, объяснив это тем, что дети-инвалиды пугают ее внучку. Видеокадры, снятые на месте конфликта, были опубликованы в интернете и за несколько дней облетели всю страну. Детей с особенностями развития выгнала с площадки жительница Санкт-Петербурга

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