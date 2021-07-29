Уральские детские сады получат гранты на приобретение гаджетов и оборудования

Детские сады Свердловской области получат гранты из областного бюджета на развитие материально-технической базы, сообщает департамент информационной политики региона. В рамках региональной программы «Уральская инженерная школа», инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в 2015 году, каждый детский сад, одержавший победу в конкурсе, в августе текущего года получит грант в размере 360 тысяч рублей.
В конкурсе на получение поддержки приняли участие 45 дошкольных учреждений Свердловской области. Победителями стали десять детских садов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Березовского, Богдановича, Камышлова, Среднеуральска, Режа и Сухого Лога. Полученные денежные средства будут использованы детскими учреждениями на приобретение гаджетов и оборудования для интеграции инновационных образовательных стандартов в своей работе.
Напомним, юные тагильские волонтеры могут принять участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ и получить гранты на продвижение своих инициатив.