В разжигании ненависти к антипрививочникам обвинен главврач госпиталя в Екатеринбурге

В разжигании ненависти к антипрививочникам обвинен главврач госпиталя в Екатеринбурге
В разжигании ненависти к антипрививочникам обвинен главврач госпиталя в Екатеринбурге
Сегодня, 20:00ОбществоФото: 1MI
Привлечь к уголовной ответственности главврача больницы № 40 в Екатеринбурге Александра Прудкова требует юрист из Москвы Елена Чекан. С этой целью она обратилась в свердловское УФСБ и областной Следственный комитет.

Заявления юриста связаны с призывом медика к дискриминации непривитых от коронавируса горожан. На заседании Общественной палаты Екатеринбурга Александр Прудков выступил с предложением ввести оказание плановой медицинской помощи только для тех, кто вакцинировался от COVID-19, сообщает Е1.

Теперь юрист считает, что медик совершил преступление по двум статьям: «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

В видеообращении, записанном Еленой Чекан, она приводит правовые акты, которые утверждают, что пациент может на добровольной основе участвовать в испытании лекарств. Также каждый гражданин имеет право получать медицинскую помощь.

По поводу инцидента высказались и в министерстве здравоохранения Свердловской области. Там отметили, что врачи почти 1,5 года пытаются преодолеть коронавирусную инфекцию. Это объясняет то, почему медики становятся наиболее активными сторонниками прививок.

В связи с этим эмоциональные призывы главных врачей больниц, работающих в режиме инфекционных госпиталей, к повышению внимания к вакцинации понятны,отметили в свердловском Минздраве.

Там подчеркнули, что Александр Прудков высказал частое мнением. В больнице врачи принимают пациентов вне зависимости от того, привиты они или нет.

Напомним, 26 июня стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал артистов за COVID-диссидентство. Он попросил граждан не сравнивать «обязательную вакцинацию» и «принудительную вакцинацию».

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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