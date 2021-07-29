Выпуск легендарных уральских франков возобновлен в Екатеринбурге

Реанимировать свою идею начала 90-х годов прошлого века решил автор проекта уральского франка, бизнесмен Антон Баков. В музее истории Екатеринбурга состоялась презентация монеты из серебра 925-й пробы с изображением Богдашки Топорка, литературного персонажа в честь предка Антона Бакова.

В местной ювелирной компании заказал монету из серебра 925-й пробы и представил ее горожанам автор проекта уральского франка Антон Баков, сообщает ЕАН. Бизнесмен решил реанимировать свою идею начала 90-х годов прошлого века. Пока выпущено 100 монет, общий итоговый «тираж» — 500 штук. Одна монета осталась на вечное хранение в качестве экспоната в музее истории Екатеринбурга, где прошла ее презентация. Монета по весу, размеру и содержанию серебра полностью соответствует рублю, выпущенному к 300-летию дома Романовых. Себестоимость создания монеты составила около 13 тысяч рублей. На монете изображен Богдашка Топорок, литературный персонаж в честь предка Антона Бакова, созданный шеф-редактором ЕАН Александром Кирилловым и художником-карикатуристом Максимом Смагиным. На другой стороне монеты изображен «герб светлейших князей Баковых». Каждое ювелирное изделие имеет собственный номер и привязано к блокчейн-сети. Антон Баков уже расплачивается фамильным серебром в Черногории, о чем рассказал на презентации в музее Екатеринбурга. Разумеется, в России я этого не делаю. А в Черногории франк берут с удовольствием за оплату услуг. У меня там есть около 100 га земли. Часто там бываю и местные принимают к оплате,поделился Антон Баков на презентации. Также по инициативе Антона Бакова еще в 1991 году были отпечатаны бумажные уральские франки. По словам бизнесмена, никакой политической составляющей в проекте нет. Напомним, подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург. В рамках проекта «Универсальный человек» впервые в Екатеринбурге будут представлены оригиналы работ знаменитого художника. Подлинники работ Леонардо да Винчи доставлены в Екатеринбург

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