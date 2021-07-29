Выручка нефинансовых сервисов Сбера выросла в 3 раза за первую половину 2021 года

По словам заместителя главы Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Алексея Басова, финансовые результаты Сбербанка за январь — июнь этого года, выложенные сейчас самым крупным банком России, представляют интерес не только с точки зрения цифр. Вложенные Сбером инвестиции вывели на рынок много самых передовых технологических решений. Изначально все они направлены на удовлетворение потребностей клиентов всей экосистемы банка.