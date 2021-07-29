Выручка нефинансовых сервисов Сбера выросла в 3 раза за первую половину 2021 года

Большую прибыль приносит облачная платформа Сбера — SberCloud. Этот сервис за январь — июнь текущего года продемонстрировал 5-кратный рост выручки. Последняя равна 3,7 миллиарда рублей.
Собственные технологические решения банк все активнее масштабирует. К примеру, количество внешних разработчиков на своих решениях, таких как технологическая платформа Platfom V, маркетплейс смартапов SmartMarket и SberCloud подскочило в девять раз — до 25 000 человек. Об этом информирует newsnn.ru.
В список запущенных новейших продуктов вошли платформа видеоконференций Jazz by Sber и платформа Visper, благодаря которой можно с помощью цифровых персонажей генерировать контент.
Уже шесть миллионов человек используют виртуального ассистента Салют. Последний может функционировать в различных умных устройствах. Речь идет о SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ, Салюте для отелей и прочих. Так, для Салюта уже создали свыше 500 сторонних приложений.
По словам заместителя главы Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Алексея Басова, финансовые результаты Сбербанка за январь — июнь этого года, выложенные сейчас самым крупным банком России, представляют интерес не только с точки зрения цифр. Вложенные Сбером инвестиции вывели на рынок много самых передовых технологических решений. Изначально все они направлены на удовлетворение потребностей клиентов всей экосистемы банка.