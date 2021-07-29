За пост о суде над Навальным на политолога Крашенинникова заведено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении политолога Федора Крашенинникова за пост в соцети, где он назвал суд над Навальным «балаганом».

О возбужденном против него уголовном деле по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (Публичная клевета) из-за поста в Telegram о суде над Навальным, Федор Крашенинников рассказал на своей странице в Facebook. Ранее — 12 июля политолог сообщал, что принял решение уехать в Литву. Мне вполне очевидно, что все материалы были готовы еще в феврале (когда, кстати, исполнялось ровно полгода после моего административного осуждения за оскорбление судей). Очевидно, СК и полиция или не знали точно, что я не в России, или думали, что я вернусь — и тут они с делом. В итоге, после моего объявления, решили дальше не тянуть, написал Крашенинников. За правонарушение, которое ему вменяют, грозит штраф до 1 миллиона рублей, лишение свободы на срок до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 240 часов. Известно, что в суде защищать интересы Федора Крашенинникова будет адвокат Алексей Бушмаков. Напомним, в середине июля экс-руководитель штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько переехал из России в Германию вместе со всей семьей. Оппозиционер заявил, что не вернется «до наступления прекрасной России будущего». Экс-руководитель штаба Навального в Екатеринбурге покинул Россию

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