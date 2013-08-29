Автомобильные весы от компании Schenck Process

Коммерческое взвешивание грузов на предприятиях с максимальной точностью, скоростью и удобством способны обеспечить автомобильные весы DFT от мирового лидера по созданию измерительной техники Schenck Process. Прочная конструкция весов монтируется из бетонных элементов, оснащенных 4 – 8 измерительными датчиками. Обработка весовых данных осуществляется с помощью электронного терминала DISOMAT® (B plus, JASON, ZEUS), за счет которого оборудование приобретает еще большую универсальность.

Несмотря на высокую функциональность, габариты автомобильных весов DFT невелики, а для сборки готовой конструкции достаточно небольшого крана. Монтаж такой платформы происходит очень быстро и длится лишь несколько часов. В зависимости от пожеланий заказчика, весы можно установить либо вровень с проезжей частью, либо на возвышении с заездной рампой. Стандартная ширина их 3 метра, длина может различаться от 8 до 20 метров (полная длина такой площадки будет составлять 10 - 26 м). Характеристики этих компактных, но мощных весов от Schenck Process, рассчитаны на прием грузов массой от 400 кг до 60 тонн. При этом узлы встройки датчиков рассчитаны на максимальную грузоподъемность, обеспечивая точность расчетов и предельную надежность измерительного оборудования.

Использование автовесов для коммерческого взвешивания на въезде и выезде осуществляется, в основном, разного рода транспортными компаниями и предприятиями добывающей, перерабатывающей промышленности и других направлений. Также многие компании применяют автовесы DFT для внутризаводского взвешивания грузов в целях контроля оборота продукции внутри периметра предприятия.