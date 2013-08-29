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Несет ли опасность выгул собак в одном дворе с детьми? Тагильчане спорят
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Несет ли опасность выгул собак в одном дворе с детьми? Тагильчане спорят

29 августа 2013, 16:35Общество
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