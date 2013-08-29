Несет ли опасность выгул собак в одном дворе с детьми? Тагильчане спорят

Как оказалось, этот вопрос очень спорный и наболевший. По итогам голосования стало ясно, что не раз случались плачевные прецеденты, в которых страдали родители с детьми. В Российской Федерации нет специального закона, согласно которому, выгул собаки нельзя осуществлять в неприспособленном для этого месте. К слову, в Тагиле мест-то таких даже нет. Рекомендательный характер носят правила содержания домашних животных в муниципальном образовании «город Нижний Тагил». Согласно ему:

При выгуле собаки собственник обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микрорайонах выгул собак разрешается только на поводке, с регистрационным номером на ошейнике. В общественных местах, а также в местах скопления людей собственник обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или злобных собак надеть намордник. А загрязнение домашними животными тротуаров, детских, школьных площадок и других объектов общего пользования при их выгуле немедленно устраняется собственниками.

Своим мнением поделилась пользователь Ирина, мама:

Нужно обеспечить выгул в специально отведенных местах, но у нас таких нет. Ну, конечно, крупных на поводке и в наморднике, но ведь этим крупным тоже двигаться бегать надо, а не просто на цепи ходить за хозяином. А вообще у нас в субъекте этот вопрос никак не решается! Меня беременную укусила собака, так с хозяином собаки провели беседу и всё! Участковый сослался именно на то, что привлечь таких хозяев нельзя, а в Москве и области есть административная ответственность за это. Штрафы и общественные работы вроде.

И, действительно, в Москве правила содержания животных определяются Главой 5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях «Административные правонарушения в области обращения с животными». Находясь на территории Москвы нельзя посещать с собакой без поводка и намордника магазины, детские площадки, рынки, пляжи и находиться в транспорте. Запрещается выгуливать собак на территории учреждений здравоохранения, детских садов, школ и других образовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними. Запрещено появляться с собакой без поводка на природных и озелененных территориях. Все эти нарушения могут вам обойтись в приделах 1000 руб.

К слову, у Ирины в семье есть и ребенок, и собака. Этот вопрос у них решен на мирном уровне:

Собака тьфу-тьфу очень терпеливо к ребенку относится, играть вместе уже начинают, да и вообще ребенку это несомненно радость!

Другая точка зрения есть у тех, кто выгуливает собак. Конечно, это крайне неоднозначный вопрос, ведь собаки бывают «разнокалиберные», а хозяева имеют разную степень ответственности. Своим мнением с журналистом TagilCity.ru поделилась Мария, хозяйка мопса с ГГМ.

Я лично во дворе не гуляю вообще. Я гуляю за домом, на поле и то находятся люди, в частности, мамочки, которых и это не устраивает, типа мы же тут гуляем или ещё что-нить. А насчёт пинка, было дело.... я гуляла за домом с собакой, когда он был ещё щеночком (первые прогулки) и шла бабуля и внучок. Захотели погладить, а потом этот мелкий стал ногами махать, типа играет-пинается, ну, я, естественно, сразу ушла, потому что бабуля, кроме как фразы: «нельзя так делать» ничего и не сделала. Играется дитё!

А ещё было один раз: пёс болел и был тоже маленьким... мы торопились быстрее за дом, чтобы он мог сделать свои дела, и гуляла мамочка со своими многочисленными детьми и давай его тю-тю-тю... и дети гладят его, он на радостях и накакал, и она давай на меня орать, типа «Убирай! А-то тебе в карман положу!», но я ей говорю, мол сначала тискают, пройти не дают, а потом фразы типа «А если мой ребёнок упадёт в дерьмо». Такой бред.

Они могут замечания делать только собачникам, а когда сидят алкаши и наркоманы, они им ничего не говорят, боятся. А есть хорошие мамочки. Я согласна, что во дворе гулять нельзя, но когда мне делают замечания за домом и говорят «Идите гулять в лес», которого поблизости нет… А бойцовские породы естественно в наморднике и не во дворе, и на привязи.

Представляем вам и результаты опроса, который был запущен в социальной сети. Повторимся, наибольшее число голосов вариант «Были даже случаи, когда детей кусали» - 71,8%. Немало и тех, кто согласился с ответом «Это и для собак опасно. Их запинывают или даже убивают» - 18,2%.