Ох уж это современное искусство! Художники-пачкуны «проехались» по Нижнему Тагилу и гомосексуалистам (ФОТО +18)

Пестрота и буйство красок, балансирующее между китчем и наивным искусством, – первое впечатление от выставки у гостей. Однако внимание тагильчан привлекло совсем не это.

Дело в том, что там, на «Винзаводе» в центре современного искусства, где и проходит выставка, есть произведения, упоминающие наш Нижний Тагил, вернее бренд «Уралвагонзавода». Работы выполнены в самых смелых и пугающих решениях. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые были размещены в группе «Типичный Тагильчанин». К слову, авторство работ не указывается – всё сугубо анонимно.