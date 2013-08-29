Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Ох уж это современное искусство! Художники-пачкуны «проехались» по Нижнему Тагилу и гомосексуалистам (ФОТО +18)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Ох уж это современное искусство! Художники-пачкуны «проехались» по Нижнему Тагилу и гомосексуалистам (ФОТО +18)

29 августа 2013, 10:35Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»