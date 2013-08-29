Ох уж это современное искусство! Художники-пачкуны «проехались» по Нижнему Тагилу и гомосексуалистам (ФОТО +18)
29 августа 2013, 10:35Общество
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В Москве в настоящее время проходит весьма оригинальная выставка под названием «Бездназвания». Она представляет собой Артель по созданию современного искусства, в которой работают только дальтоники.
Пестрота и буйство красок, балансирующее между китчем и наивным искусством, – первое впечатление от выставки у гостей. Однако внимание тагильчан привлекло совсем не это.
Дело в том, что там, на «Винзаводе» в центре современного искусства, где и проходит выставка, есть произведения, упоминающие наш Нижний Тагил, вернее бренд «Уралвагонзавода». Работы выполнены в самых смелых и пугающих решениях. Предлагаем вашему вниманию подборку фотографий, которые были размещены в группе «Типичный Тагильчанин». К слову, авторство работ не указывается – всё сугубо анонимно.
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