Скидки, бонусы всем клиентам Мега такси.
29 августа 2013, 14:05ОбществоАлександра Логинова
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В такси «МЕГА» действует новая бонусная программа. Начисляем бонусные рубли за каждую поездку! Закажите такси, совершите комфортную поездку и получите накопительный бонус.
В такси «МЕГА» действует новая бонусная программа.
Начисляем бонусные рубли за каждую поездку! Закажите такси, совершите комфортную поездку и получите накопительный бонус. По окончании поездки Вам начисляются 5 рублей и на телефон приходит СМС сообщение с Вашим бонусным счетом. Накопив бонусы Вы можете воспользоваться скидкой в размере 30р, 60р или 90 рублей. Постоянные клиенты - клиенты активировавшие до 01.07.2013 на свой номер телефона "дисконт" - продолжают получать скидку -7% на все городские поездки (бонусные рубли при этом не начисляются). Экономьте с нами!
Вы можете круглосуточно заказать такси любым удобным для Вас способом:
- по телефонам 8(3435) 92-77-77 , 46-66-11 , 467-567 , 8912-22-500-22 , 8922-143-000-3;
- через сервис Онлайн заказ;
- по ICQ 630-533-644;
- с помощью бесплатного мобильного приложения.
Мега такси. Быстро. Вовремя. Доступно.
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