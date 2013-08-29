Скидки, бонусы всем клиентам Мега такси.

Начисляем бонусные рубли за каждую поездку! Закажите такси, совершите комфортную поездку и получите накопительный бонус. По окончании поездки Вам начисляются 5 рублей и на телефон приходит СМС сообщение с Вашим бонусным счетом. Накопив бонусы Вы можете воспользоваться скидкой в размере 30р, 60р или 90 рублей. Постоянные клиенты - клиенты активировавшие до 01.07.2013 на свой номер телефона "дисконт" - продолжают получать скидку -7% на все городские поездки (бонусные рубли при этом не начисляются). Экономьте с нами!