SMS на номер 000777: Шанс на спасение детской жизни

Приближается День знаний, и в этом году многие ребята в первый раз переступят порог школы. При этом важно не забывать и о тех детях, кому пойти в первый класс, научиться читать, писать и считать будет намного сложнее. В жизни бывают ситуации, когда случается такая беда как онкологическое заболевание, и особенно трагично, если это касается детей. Сейчас наша поддержка нужна семилетнему тагильчанину Данилу Зеневичу. Мы искренне надеемся, что совместными усилиями сможем помочь мальчику

- отметила директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.

Данил заболел тяжелейшей формой рака крови, когда ему было чуть меньше полутора лет. Два года назад малышу сделали операцию по пересадке костного мозга. Но организму ребенка очень сложно справиться с последствиями трансплантации. Сейчас на покупку жизненно необходимых лекарств требуется ежемесячно 125 000 рублей. Собранные через SMS-сообщения средства станут для малыша реальным шансом на выздоровление

- отметила Инна Яламова, руководитель детского благотворительного фонда «Мы вместе».

Для того чтобы помочь Данилу, абоненты компании «МегаФон» могут отправлять SMS-сообщения с любым текстом на номер 000777. Стоимость одного сообщения — 44,99 рублей с НДС. Именно такая сумма после каждого отправленного сообщения списывается со счета абонента и поступает на лечение тяжелобольных детей, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.