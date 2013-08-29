В Нижнем Тагиле появился еще один пешеходный переход «в никуда»

Так, в группе общественного движения «Тагил без ям» пользователь Михаил Уваров разместил фотографии недавно созданного пешеходного перехода по проспекту Дзержинского, на которых очевидно, что нанесенная на дорожное покрытие зебра ведет прямо в кусты. Выйти на нормальную тропу можно лишь через пару метров вправо. В принципе, человек приспосабливается ко всему, но по таким мелочам становится ясно планирование ремонта в Нижнем Тагиле не на том уровне.