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В Нижнем Тагиле появился еще один пешеходный переход «в никуда»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле появился еще один пешеходный переход «в никуда»

29 августа 2013, 15:35Общество
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