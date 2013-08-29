В Нижнем Тагиле появился еще один пешеходный переход «в никуда»
В Нижнем Тагиле проходят многочисленные ремонты дорог. Делаются, видимо, в такой спешке, что иногда даже смешат людей.
Так, в группе общественного движения «Тагил без ям» пользователь Михаил Уваров разместил фотографии недавно созданного пешеходного перехода по проспекту Дзержинского, на которых очевидно, что нанесенная на дорожное покрытие зебра ведет прямо в кусты. Выйти на нормальную тропу можно лишь через пару метров вправо. В принципе, человек приспосабливается ко всему, но по таким мелочам становится ясно планирование ремонта в Нижнем Тагиле не на том уровне.
По словам жителей Вагонки, официального перехода там раньше не было, но путь пользовался спросом, даже несмотря на то, что практически через тридцать метров есть светофор.
К слову, комментарий от Службы заказчика городского хозяйства будет получен в ближайшее время.
Фотографии из сообщества «Тагил без ям». Автор - Михаил Уваров.
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