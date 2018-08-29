Антон Шипулин и Сергей Исаев подарили спортобъекты детям Нижнего Тагила

29 августа в 14:00 в Нижнетагильском детском доме-школе по адресу: улица Красногвардейская, 55 прошло открытие новых спортивных объектов, на которое прибыли олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин и актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев.

Благодаря помощи звездных гостей у ребят появились футбольное поле, волейбольная площадка, универсальная спортивная площадка и трибуна для зрителей.

Антон Шипулин и Сергей Исаев пообщались с детьми до начала торжественной части мероприятия. Для них была подготовлена праздничная программа.

Я рад, что мы добились финальной истории со спортивным объектом. Самое главное, чтобы поле не простаивало, чтобы радовались дети, родители, учителя и наставники, сказал Антон Шипулин.

Также на торжественное мероприятие прибыли уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, представители региональных министерств.

Я искренне благодарен Антону и ребятам из шоу «Уральские пельмени», а также другим людям, которые приняли участие в реализации проекта. Заслуга организаторов в том, что они собрали вокруг себя столько неравнодушных людей, обратился к участникам мероприятия Игорь Мороков.

Начальник отдела государственного воспитания и коррекции Светлана Блаженкова также поздравила ребят и предложила хорошо потренироваться на новом спортивном объекте, чтобы потом встретиться в товарищеских матчах с детьми из Серова и Екатеринбурга.

Огромное спасибо взрослым людям, которые уделяют внимание нашим детям. Спортивная площадка поможет вам стать сильными и уверенными в себе, сказала заместитель начальника управления по социальной политике в Нижнем Тагиле и Пригородном районе Елена Кокарева.

Я уверен, что по физкультуре у вас теперь будут одни пятерки. У вас все впереди, я желаю, чтобы в вашем детском доме воспитались новые Шипулины и новые «пельмени». Передаю вам привет от всех участников шоу «Уральские пельмени» и от всех олимпийских чемпионов, выразил слова поздравления Сергей Исаев.

Также ребят и сотрудников Нижнетагильского детского дома-школы приехали поздравить шефы: настоятельница Скорбященского женского монастыря матушка Мария, подполковник полиции Андрей Кузнецов и Константин Мальцев.