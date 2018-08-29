И дают, и берут: Свердловская область вошла в ТОП-10 по увеличению дачи взяток

В первом полугодии 2018 года показатель количества преступлений составлял 14 штук на 100 тысяч населения. В сравнении с прошлым годом, в 2018-м количество преступлений выросло на 117 процентов.

Специалисты уверены, что перепады связаны с тем, что ранее технология преследования за взятки в этих регионах была связана с мелкими кейсами – учителями, врачами.

Соответственно, все, что у них было отработано, в 2017 году попало в мелкое взяточничество. На следующей коллегии они «получили по голове» и принялись выравнивать показатели,пояснил Кирилл Титаев, ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения.

В период с января по июнь 2018 года фиксировались по два преступления на 100 тыс. населения Свердловской области по статье «Получение взятки». Что касается «Дачи взятки», то показатель составил по одному зарегистрированному преступлению на 100 тысяч человек.

В статистику Генпрокуратуры попадают преступления, по факту которых возбуждено уголовное дело либо вынесен отказ в возбуждении дела по нереабилитирующим основаниям.

В целом по России в 2017 году 36% всех осужденных по делам о взятках составляли государственные и муниципальные чиновники, 21% – полицейские, 12% – коммерсанты и 9% – сотрудники ГИБДД, отчитывался в феврале Верховный суд, передаёт РБК по данным Генпрокуратуры и Росстата.