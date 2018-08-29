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#домахорошо
И дают, и берут: Свердловская область вошла в ТОП-10 по увеличению дачи взяток
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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И дают, и берут: Свердловская область вошла в ТОП-10 по увеличению дачи взяток

Сегодня, 10:36Общество
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