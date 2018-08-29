«Кибердружина» из Екатеринбурга проверяет записи в соцсетях на наличие экстремизма
Сегодня, 09:40Общество
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В Екатеринбурге появилась «кибердружина», которая мониторит социальные сети и сообщает в полицию о записях экстремистского содержания.
«Кибердружина» из Екатеринбурга занимается поиском записей в соцсетях с призывами к суициду или с содержанием изображения алкоголя, сигарет и оружия. Организация работает уже девять месяцев и насчитывает около 150 волонтеров.
Возглавляет «кибердружину» студент медицинского колледжа Александр. Всю найденную в соцсетях информацию ребята отправляют ему. Он, в свою очередь, собранные данные отправляет основателю проекта, 24-летнему Владиславу, а тот уже общается с полицией, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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