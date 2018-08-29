Курсанты ВПК «Гранит» подарили ДРО ООО «ВОИ» инвалидную коляску

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28 августа курсанты ВПК «Гранит» во главе с руководителем Дмитрием Сидлецким нанесли визит обществу инвалидов Нижнего Тагила, в подарок они привезли облегченную инвалидную коляску японского производства.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: ДРО ООО «ВОИ»
28 августа курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» во главе с руководителем Дмитрием Сидлецким приехали в ДРО ООО «ВОИ». Гости привезли подарок облегченную инвалидную коляску.
Данная коляска предназначалась члену организации с 1990 года Василию Кузнецову, о чем было решено на заседании президиума правления ДРО ООО «ВОИ».
Василий Кузнецов является активным участником спортивной жизни общества, множество наград и грамот тому свидетельствуют.
Руководители организаций подготовили и исполнили по одной песне для участников встречи.
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В завершении встречи все были приглашены на чаепитие с тортом и выпечкой. Руководители организаций договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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