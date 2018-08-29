Курсанты ВПК «Гранит» подарили ДРО ООО «ВОИ» инвалидную коляску

28 августа курсанты военно-патриотического клуба «Гранит» во главе с руководителем Дмитрием Сидлецким приехали в ДРО ООО «ВОИ». Гости привезли подарок облегченную инвалидную коляску.

Данная коляска предназначалась члену организации с 1990 года Василию Кузнецову, о чем было решено на заседании президиума правления ДРО ООО «ВОИ».

Василий Кузнецов является активным участником спортивной жизни общества, множество наград и грамот тому свидетельствуют.

Руководители организаций подготовили и исполнили по одной песне для участников встречи.