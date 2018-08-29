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#домахорошо
Курсанты ВПК «Гранит» подарили ДРО ООО «ВОИ» инвалидную коляску
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Курсанты ВПК «Гранит» подарили ДРО ООО «ВОИ» инвалидную коляску

Сегодня, 13:40Общество
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