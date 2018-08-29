Мусор летел с 30-метровой высоты: подробности тагильского капремонта

В многоэтажном доме по адресу: улица Фрунзе, 28 проходит капитальный ремонт, однако жильцы недовольны тем, как строители осуществляют уборку мусора.

В сетях появилось видео, как с 30-метровой высоты летят мешки с обломками кровли и забрызганным гудроном рубероидом. Территория, на которую сбрасывался строительный мусор не была огорожена, что является нарушением безопасности жильцов.

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