Мусор летел с 30-метровой высоты: подробности тагильского капремонта

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Во время капитального ремонта строители сбрасывали мешки с мусором с крыши многоэтажки на Вые в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: Новости Шеремета «Девять с половиной»
В многоэтажном доме по адресу: улица Фрунзе, 28 проходит капитальный ремонт, однако жильцы недовольны тем, как строители осуществляют уборку мусора.
В сетях появилось видео, как с 30-метровой высоты летят мешки с обломками кровли и забрызганным гудроном рубероидом. Территория, на которую сбрасывался строительный мусор не была огорожена, что является нарушением безопасности жильцов.
Видео
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Видео: Новости Шеремета «Девять с половиной»
Кроме того, выброшенный с крыши мусор поломал рябину, которая росла возле ремонтируемого дома.
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