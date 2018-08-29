Нарушений не нашли: Роспотребнадзор Ревды проверил «Райт» с тухлым мясом

Нарушений температурного режима и иных санитарных норм выявлено не было, несмотря на случай, который имел место в июле. Напомним, местные жители наткнулись на мясо тёмно-зелёного цвета.

После обращения в указанном магазине была проведена незапланированная проверка. Об этом в разговоре с TagilCity.ru сообщила главный специалист-эксперт Роспотребнадзора в Ревде Елена Максимова сообщила.

Мы приехали без предупреждения: журналы у них ведутся, температура везде нормальная. В «Райте» всё холодильное оборудование работает нормально. Все чек-листы ведутся, никакой аварийной ситуации у них не было.

В магазине также не знают, откуда взялось тухлое мясо на прилавках, отметила специалист. Там началась внутренняя проверка после публикации информации о протухшем мясе в интернете.

Скорее всего, что эти куски кто-то где-то оставил и они хранились без холода, а потом их забросили в морозильный ларь. В магазине не могут понять, как это вышло. Может быть, какой-то нерадивый продавец увидел, что два куска лежат без холода и вернул на место. Массово такого у них не было,отметила Елена Максимова.

Также специалист и сотрудники магазина предположили, что к случившемуся могут быть причастны и сами покупатели.